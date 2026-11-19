أكّد نائب رئيس جامعة أرخبيل سقطرى لشؤون الطلاب الدكتور عبدالله عمير أن الدعم المتواصل والمبادرات التنموية التي تقدمها المملكة عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، عزّزت استدامة التعليم ورفدت المجتمع بكوادر نوعية قادرة على قيادةً مسيرة التنمية، وتمكين الجامعة من أداء رسالتها الأكاديمية.



تخصصات نوعية تواكب التنمية



وأوضح الدكتور عمير في حديث لـ «عكاظ»، بمناسبة احتفاء الجامعة بتخريج الدفعة الثانية بدعم سعودي الموسومة بـ «صُنّاع مستقبل سقطرى»، أن هذه المناسبة تمثل محطة أكاديمية فارقة تعكس ما بلغته الجامعة من استقرار وانتظام في أدائها التعليمي، مشيراً إلى أن الدفعة تضم 63 طالباً وطالبة من كليتي «الحاسوب والمعلومات» و«الإدارة والاقتصاد»، لافتاً إلى أن هذه التخصصات تلبي الاحتياجات الفعلية للأرخبيل، وتؤهل كفاءات وطنية تواكب متغيرات العصر وتسهم بفاعلية في تطوير مؤسسات المجتمع وقطاعاته المختلفة.

الطالب الذين تخرجوا من دفعة التنمية



مشاريع تنموية تنهض بالبنية التعليمية



وأشار نائب رئيس جامعة سقطرى إلى أن الأثر الإيجابي لجهود المملكة التنموية ودعمها السخي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تجسّد واقعاً ملموساً في تطوير البنية التحتية للقطاع التعليمي في سقطرى بمختلف مراحله، بدءاً من إنشاء وتأهيل المدارس النموذجية وتزويدها بالتجهيزات الحديثة، وصولاً إلى دعم التعليم الجامعي وتوفير وسائل النقل للطلاب، مما أسهم في تذليل العقبات الجغرافية والمعيشية أمام أبناء الأرخبيل، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتمكين المعرفي.



ولفت الدكتور عمير إلى أن المبادرات التنموية السعودية في سقطرى تنطلق من رؤية تنموية شاملة، موضحاً أن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومستقرة أسهم في الحد من هجرة العقول الشابة، ومكّن أبناء سقطرى من نيل تعليم جامعي رصين داخل أرخبيلهم دون تكبد عناء السفر ومشاقه، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ورسّخ ثقافة البناء والإنتاج لدى جيل الشباب.

رئيس جامعة سقطرى



الطالب محور العملية التعليمية



وبيّن نائب رئيس الجامعة أن قطاع شؤون الطلاب يضع الطالب في صدارة أولوياته بوصفه محور العملية التعليمية وغايتها، مؤكداً حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية محفّزة، وتفعيل الأنشطة الطلابية، وتنمية المهارات العلمية والعملية للطلاب؛ لضمان انتقالهم السلس من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والإنتاج والإبداع.



عرفان للدعم السعودي السخي



وعبّر الدكتور عمير عن شكره للمملكة قيادةً وحكومةً وشعباً، وللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مثمّناً جهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، واهتمامه البالغ بدعم المشاريع التعليمية والتنموية في اليمن عامة، ومساندته المباشرة لمسيرة جامعة أرخبيل سقطرى، والذي كان له بالغ الأثر في ترسيخ استقرارها الأكاديمي وتمكينها من أداء رسالتها على أكمل وجه.