حمّلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإدارات السابقة والكونغرس مسؤولية القصور في تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، عقب عطل فني تسبب في وقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة لأكثر من أربع ساعات، وأدى إلى تأخير وإلغاء آلاف الرحلات.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي، في مقابلة مع شبكة «CNN»، إن إدارته ورثت بنية تحتية قديمة تحتاج إلى تحديث شامل، مشيراً إلى أن نقص التمويل يعرقل تطوير أنظمة الاتصالات والبرمجيات وأبراج المراقبة الجوية.

وأوضح دافي أن التمويل الذي خصصه الكونغرس، والبالغ 12.5 مليار دولار، لا يكفي لتغطية التحديثات المطلوبة، مؤكداً أن بعض البرمجيات المستخدمة في إدارة المجال الجوي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

في المقابل، انتقد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين اتهامات الإدارة للكونغرس، مؤكداً أن المشرعين وفروا التمويل الذي طلبته الحكومة، ومتهماً إدارة ترمب بعدم استثمار المخصصات المتاحة بالشكل المناسب.

وتأتي هذه التصريحات عقب توقف حركة إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، (الجمعة)، في أطول إجراء من نوعه منذ 25 عاماً، نتيجة خلل وقع أثناء أعمال صيانة لشبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية «FAA».

وكشف وزير النقل أن العطل حدث خلال عملية استبدال خطوط اتصالات نحاسية قديمة بكابلات ألياف ضوئية، موضحاً أن هذه الأعمال نُفذت آلاف المرات سابقاً دون مشكلات مماثلة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للحادث.

وأفادت نقابة المتخصصين في سلامة الطيران «PASS» بأن الخلل ارتبط بجهازَي توجيه للشبكات «راوتر» تابعين لمقاول خارجي، كانا يخضعان للتحديث أثناء النهار، مشيرة إلى أن الفنيين الذين تمثلهم النقابة لم يشاركوا في أعمال الصيانة المتسببة في العطل.

وأضافت النقابة أن الإجراءات المعتادة تتضمن مشاركة موظفي إدارة الطيران الفيدرالية في تقييم المخاطر والتنسيق لأعمال الصيانة، بينما أكد دافي أن العملية نُفذت وفق الإجراءات المعتمدة، مع ضرورة مراجعة توقيت تنفيذ مثل هذه الأعمال مستقبلاً.

ونفى الوزير وجود مؤشرات على تعرض أنظمة الطيران لهجوم إلكتروني أجنبي، في وقت تواصل فيه الشركة المتعاقدة «L3Harris» إجراء الاختبارات الفنية لتحديد أسباب الخلل.

من جانبه، حمّل ترمب إدارة سلفه جو بايدن مسؤولية تدهور أنظمة الطيران، مطالباً الكونغرس بتوفير التمويل اللازم لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، فيما دافع دافي عن تعامل الرئيس مع الأزمة، مؤكداً أنه كان يتابع تطوراتها باستمرار، وفقاً لما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية.