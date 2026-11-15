كشفت مصادر موثوقة في مديريات جنوب وغرب لـ«عكاظ» عن وجود حالة غضب شعبي واسع وفرار للشباب من مناطقهم إلى خارج المحافظة هرباً من الملاحقات الحوثية والتجنيد الإجباري.



وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية أجبرت الشخصيات في القرى والمناطق بما فيهم المدرسون والأكاديميون على حضور اجتماعاتها وأجبرتهم تحت التهديد بضرورة تجنيد عناصر لصالحها، مبينة أن المدرسين طالبتهم بالحضور للمدارس والتدريس بالمناهج الحوثية رغم إضراب الأسر ورفضها إرسال أبنائها إلى المدارس.

طمس الشعارات الحوثية

وقالت المصادر إنه وعقب الاجتماع مع الشخصيات من أبناء المنطقة والمدرسين وإبلاغهم للآباء انتشرت في مختلف مدن وقرى الريف الجنوبي لمدينة تعز كتابات رافضة للحوثي على الجدران وطمس لشعاراتهم التي كتبوها على الجدران.



وأفادت المصادر أن الكثير من الأسر طلبت من أبنائها مغادرة المنطقة فوراً إلى محافظات أخرى للعمل وعدم البقاء في ظل الوضع الراهن حتى لا يستغلهم الحوثي للتجنيد الإجباري.



من جهة أخرى، حذرت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، من انهيار القطاع الصحي في المحافظة جراء استمرار الحرب والحصار المفروض من مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة أن شح الوقود والأدوية والأكسجين بات يهدد قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

جانب من عملية رفض ابناء تعز للحوثي

وقالت عبدالحق، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الأحد)، إن نحو 246 ألف مواطن حُرموا من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، فيما باتت 12 مستشفى رئيسياً مهددة بالتوقف نتيجة نقص الوقود، مع تراجع مخزون الأكسجين الطبي إلى 2% والمشتقات النفطية إلى 5%، ما يهدد حياة المرضى في أقسام العناية المركزة والعمليات وحاضنات الأطفال.



وأوضحت أن الأزمة تضرب الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأطفال والنساء الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة والغسيل الكلوي والأورام، إلى جانب تراجع خدمات التحصين والتغذية والصحة الإنجابية. وكشفت أن المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة خفّض عدد الحاضنات العاملة من 40 إلى 10 فقط، محذرة من توقفها كلياً إذا استمرت الأزمة.



وأضافت أن المحافظة سجلت أكثر من 290 ضحية مدنية خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 26 أكتوبر، بينهم 69 قتيلاً و221 مصاباً، كما أدى تدهور القطاع الصحي إلى تعطيل 44 مرفقاً صحياً و74 مرفقاً للصحة الإنجابية، وتوقف عدد من خدمات الطوارئ التوليدية.



ودعت الحكومة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى تدخل عاجل لتوفير الوقود والأدوية والأكسجين والمستلزمات الطبية، ودعم المستشفيات وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة، تفادياً لانهيار المنظومة الصحية وإنقاذ حياة المرضى.