الفنان عبدالله رشاد يفتح باب الذكريات لـ«عكاظ» في حوار خاص ويروي تفاصيل للمرة الأولى
- يستعيد أول موقف جمعه بمحمد عبده، ويروي كيف منعه من أداء الأغاني التراثية على مسرح التلفزيون.
- يتحدث عن علاقته برجالات نادي الاتحاد ويؤكد عشقه للنادي «أنا اتحادي من بداياتي وإلى النهاية».
- يروي بداياته في التجارة «بدأت تجارتي بـ900 ريال من مكافأة الجامعة، والفن عندي هواية».
- يكشف كواليس أشهر أغانيه مع نوال الكويتية، وكيف ارتبطت الأغنية بمناسبة زواج قبل 30 عامًا.
- يستعيد قصة الفنان السعودي الوحيد الذي صفّقت له الأميرة ديانا وكتبت عنه الصحافة الإنجليزية.
تفاصيل الحوار في الفيديو
15 نوفمبر 2026 - 20:54 | آخر تحديث 15 نوفمبر 2026 - 20:54