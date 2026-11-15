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عكاظ   >  
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الفنان عبدالله رشاد يفتح باب الذكريات لـ«عكاظ» في حوار خاص ويروي تفاصيل للمرة الأولى
  • يستعيد أول موقف جمعه بمحمد عبده، ويروي كيف منعه من أداء الأغاني التراثية على مسرح التلفزيون.
  • يتحدث عن علاقته برجالات نادي الاتحاد ويؤكد عشقه للنادي «أنا اتحادي من بداياتي وإلى النهاية».
  • يروي بداياته في التجارة «بدأت تجارتي بـ900 ريال من مكافأة الجامعة، والفن عندي هواية».
  • يكشف كواليس أشهر أغانيه مع نوال الكويتية، وكيف ارتبطت الأغنية بمناسبة زواج قبل 30 عامًا.
  • يستعيد قصة الفنان السعودي الوحيد الذي صفّقت له الأميرة ديانا وكتبت عنه الصحافة الإنجليزية.

تفاصيل الحوار في الفيديو

 15 نوفمبر 2026 - 20:54 | آخر تحديث 15 نوفمبر 2026 - 20:54

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