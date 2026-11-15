انتقد الملاكم الدومينيكاني كارلوس أداميس أسلوب منافسه عقب تتويجه باللقب ضمن منافسات الملاكمة في فعاليات موسم الرياض، مؤكداً أن اعتماد خصمه الملاكم الويلزي جيروم واربورتون على التراجع والحركة المستمرة داخل الحلبة حرمه من تقديم العرض القوي الذي كان يطمح إليه أمام الجماهير.



وقال أداميس في تصريح خاص لـ«عكاظ» عقب النزال: «كان منافسي يركض كثيراً داخل الحلبة ويتهرب من المواجهة، وللأسف لم نتمكن من تقديم العرض الذي كنا نريده لإمتاع الجماهير».



وأوضح أداميس أن المواجهة لم تسر بالشكل الذي كان يتطلع إليه؛ بسبب حرص منافسه على الابتعاد عن الاشتباك المباشر، مشيراً إلى أنه حاول فرض أسلوبه وتقديم نزال أكثر إثارة، إلا أن تحركات خصمه الدفاعية المستمرة حالت دون ذلك.



وأضاف: «كنا نرغب في تقديم أداء أفضل للجماهير، لكن ذلك لم يكن ممكناً في ظل مجريات النزال، ومع ذلك بذلنا قصارى جهدنا وقدمنا أفضل ما لدينا».



ويأتي تتويج أداميس ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يستضيف مواجهات عالمية في رياضة الملاكمة بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء الدولية؛ وذلك في إطار الحضور المتنامي للعاصمة السعودية على خريطة الأحداث الرياضية العالمية.



وفي ختام حديثه، أعرب الملاكم الدومينيكاني عن أمله في تقديم أداء أكثر حماساً وإثارة خلال نزالاته المقبلة، بما يلبي تطلعات الجماهير التي تترقب مواجهات قوية ومنافسات حقيقية داخل الحلبة.