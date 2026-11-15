أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن شركة «إنفيديا» تحتاج إلى «تغيير جذري» في قيادتها بعد الإطاحة برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ. وفي مقابلة مع برنامج «Sunday Morning Futures» على قناة «فوكس نيوز»، اقترح بيسنت أن تستعين الشركة بقيادات جديدة من خارجها، بعد سلسلة من الاتهامات بتسهيل الشركة بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى كيانات صينية.

تجاهل مؤشرات تحذيرية



وقال: «هذا يجعلني أعتقد أنه يتعين على مجلس الإدارة، أثناء بحثه عن قائد جديد، الاستعانة بشخص من خارج الشركة»، موضحاً: «إنهم بحاجة إلى تغيير جذري».

وأشار إلى أنه يريد معرفة ما إذا كانت «إنفيديا» قد تجاهلت عمداً مؤشرات تحذيرية بشأن شركات وهمية، يقع كثير منها في سنغافورة، كانت تمرر الرقائق إلى الصين.

وأضاف: «أريد التركيز مجدداً على مسألة الثقافة السائدة في إنفيديا، وهل كانت تدفع نحو هذه المبيعات التي تبدو غير مشروعة لتعزيز إيراداتها وأرباحها؟» على حد قول بيسنت.

وبين بقوله: «أعتقد أننا بحاجة إلى إجابات خلال الأيام العشرة القادمة من مجلس الإدارة والمستشار القانوني الخارجي».