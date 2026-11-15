في تطور جديد ضمن سلسلة الانشقاقات التي تضرب صفوف قوات الدعم السريع، انشق قائد المجموعة الأولى بالقوات في ولاية شمال دارفور، أحمد علي حسب الرسول، ووصل إلى العاصمة الخرطوم، حيث سلّم نفسه إلى الجيش السوداني، وفق مصادر مطلعة.



وأفادت المصادر المطلعة السودانية أن حسب الرسول كان يتولى قيادة المجموعة الأولى التابعة لقوات الدعم السريع في شمال دارفور، كما كان مسؤولاً عن حملة «الظواهر السالبة» في الولاية، وهي مهام تعكس طبيعة الأدوار الأمنية التي كان يضطلع بها داخل القوات.



وأضافت المصادر أن القائد المنشق أشرف خلال الفترة الأخيرة على محور العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع في مناطق كازقيل وأبو سنون والحمادي بإقليم كردفان، ما يشير إلى حضوره في عدد من الملفات الميدانية، سواء في دارفور أو على جبهات القتال بكردفان.



ويأتي انشقاق حسب الرسول في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل 2023، وأدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح ملايين السكان، وسط اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الأزمة الإنسانية.



كما ينضم هذا التطور إلى سلسلة انشقاقات شهدتها صفوف قوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية، في وقت لا يزال فيه إقليما دارفور وكردفان يشهدان معارك متكررة، نظراً لأهميتهما العسكرية وموقعهما الرابط بين غرب السودان ووسطه.