كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تصاعد التباين بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل الحرب على إيران، عقب اتصال هاتفي جمعهما نهاية الأسبوع الماضي، وشهد، وفق مصادر مطلعة، نقاشا حادا حول توقيت استئناف العمليات العسكرية.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وموقع «واي نت» أن نتنياهو كرر خلال الاتصال مطالبته باستئناف الحرب، في حين أبدى ترمب تمسكا بمنح المفاوضات مع طهران فرصة لتحقيق تقدم، وعدم العودة إلى التصعيد العسكري في المرحلة الراهنة.

ونقلت الوسيلتان عن مصادر مطلعة وصفها للمكالمة بأنها شهدت مواجهة حادة وصلت إلى حد الصراخ، فيما وصف أحد المصادر أجواءها بأنها «مشادة صراخ من الجحيم».

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو صحة ما ورد في التقارير، ووصفها بأنها «أخبار كاذبة». وأقر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بحدوث الاتصال، لكنه أكد عدم وقوع أي مواجهة بين الجانبين.

ويأتي هذا التطور في سياق خلافات سابقة بين ترمب ونتنياهو بشأن إدارة الحرب على إيران، إذ شهدت اتصالاتهما خلال يونيو الماضي توترات مماثلة. وكان ترمب قد وصف نتنياهو، في تصريح سابق لصحيفة «نيويورك بوست»، بأنه «مجنون بحق»، خلال حديثه عن إحدى مكالماتهما.

وتتزامن هذه التقارير مع ما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز» قبل أيام، بشأن إجراء نتنياهو اتصالات يومية مع ترمب لحثه على استئناف الحرب الشاملة على إيران، في مؤشر على استمرار التباين بين أولويات الطرفين في المرحلة المقبلة.