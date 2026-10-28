أعادت السلطات السورية فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، اليوم (الأربعاء)، بعد إغلاقه على خلفية غارات جوية أردنية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص في جنوب سورية، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، بحسب ما أعلنت دمشق.



جاء قرار إعادة فتح المعبر، المعروف باسم معبر جابر من الجانب الأردني، عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مساء أمس (الثلاثاء)، أكد خلاله الجانبان حرصهما على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة ومنعها من التأثير في العلاقات بين البلدين.



وأكد الصفدي حسب بيان مشترك، احترام الأردن الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمنها، معرباً عن بالغ الأسف والألم على سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء. واتفق الوزيران على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقق من ملابسات العمليات الأخيرة، ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري لمواجهة التهديدات الإرهابية.



وكانت السلطات السورية أغلقت معبر نصيب، (الثلاثاء)، عقب غارات أردنية استهدفت قرية في محافظة السويداء وثلاث قرى في محافظة درعا، وفق الدفاع المدني السوري. وأسفرت الضربات عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم امرأة وثلاثة أطفال. وأدانت وزارة الخارجية السورية الغارات، ووصفتها بأنها انتهاك واختراق غير مقبول للأجواء السورية دون أي تنسيق مسبق، معتبرة أنها تمثل خرقاً لمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية.



في المقابل، أكد الأردن أن الضربات نُفذت بالتنسيق مع دمشق. وقال وزير الاتصال الحكومي والمتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن القصف استهدف مواقع لتنظيم داعش، موضحاً أن عمّان تحركت بعد نفاد صبرها إزاء أنشطة التنظيمات الإرهابية وما تمثله من تهديد لأمنها الوطني.