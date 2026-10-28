تحوّل خط السكك الحديدية فائق السرعة في إسبانيا إلى مسرح لمأساة كبيرة، بعدما أسفر تصادم قطارين قرب منطقة توليدو عن سقوط 46 قتيلاً في حصيلة أولية هزّت البلاد.

ووقع الحادث صباح الأربعاء عندما اصطدم قطار فائق السرعة بآخر كان يسير أمامه في الاتجاه نفسه، ما أدى إلى خروج عربتين عن القضبان وتسبب في خسائر بشرية كبيرة.

وعلى إثر الحادث، أعلنت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية الإسبانية تعليق حركة القطارات على الخط الرابط بين مدريد وسيوداد ريال وإقليم الأندلس، فيما هرعت فرق الطوارئ إلى الموقع للتعامل مع تداعيات الحادث وتقديم المساعدة للمصابين.

وأعرب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن حزنه العميق إزاء الكارثة، مؤكداً متابعته المستمرة لتطورات الوضع وتنسيقه مع الجهات المعنية وفرق الإنقاذ العاملة في الميدان.

وخيمت أجواء من الحزن على إسبانيا مع استمرار عمليات الاستجابة والتحقيق في ملابسات الحادث، وسط ترقب لمعرفة أسبابه والوقوف على تفاصيل واحدة من أشد حوادث القطارات إيلاماً في البلاد.