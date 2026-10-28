بين حبات الحصى المتشابهة كادت سماعة أذن صغيرة أن تختفي إلى الأبد، لكن الذكاء الاصطناعي كان له رأي آخر.

فقد نجح تطبيق (تشات جي بي تي) في مساعدة رجل على تحديد موقع سماعته البيضاء بعد أن فقدها في حديقة عامة أثناء مطاردته لابنه، حيث سقطت علبة السماعات من جيبه وتناثرت محتوياتها على أرضية مغطاة بالحصى فاتح اللون، ما جعل العثور عليها مهمة شديدة الصعوبة.

وبعد محاولات بحث استمرت نحو عشر دقائق من دون جدوى، لجأ الرجل إلى التقاط عدة صور للمكان ورفعها إلى التطبيق طالباً المساعدة. وبعد طلب صور أقرب وأكثر وضوحاً، تمكن النظام خلال أقل من دقيقة من تحديد الموقع التقريبي للسماعة بدقة لافتة.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون فيها مثالاً عملياً على القدرات المتنامية لتقنيات تحليل الصور واستخداماتها اليومية. وفي المقابل، أكد مختصون أن نجاح مثل هذه التجارب يعتمد على عوامل عدة، من بينها جودة الصورة والإضاءة ووضوح العنصر المطلوب داخل المشهد.



