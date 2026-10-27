أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي اليوم (الإثنين)، تنفيذ 1382 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضمن عملية «فجر اليمن»، طالت مراكز القيادة الميدانية والتحصينات ومصادر النيران والتحشيدات والتعزيزات ووسائل الإمداد التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.



وأوضح النزيلي أن وحدات محور تعز والمقاومة الشعبية نفذت، بإسناد من الطيران الحربي، إغارات وهجمات منسقة أحبطت محاولات المليشيا استعادة مواقع خسرتها، وحققت تقدماً ميدانياً جديداً، مع تعزيز السيطرة النارية على عدد من المواقع والتباب الحاكمة.



وأضاف أن القوات المسلحة أحبطت محاولات تسلل في جبهات باب المندب وذوباب والمضاربة، واستهدفت تعزيزات المليشيا وآلياتها، فيما واصلت الوحدات العسكرية في المحاور الشمالية والشمالية الغربية والجبهة الشرقية، شرق العاصمة صنعاء، عملياتها الهجومية بإسناد من المدرعات والمدفعية والطيران المسيّر، مستهدفة تحركات المليشيا ومراكز قيادتها ومخازن أسلحتها وتحصيناتها.



وأكد النزيلي أن العمليات أسفرت عن قتل نحو 440 من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 146 آلية وعربة ووسيلة نقل عسكرية وقطعة سلاح ثقيل ومعدة قتالية.



وأشار متحدث الجيش إلى أن القوات المسلحة تواصل تحويل الضغط المتزامن على مختلف الجبهات إلى مكاسب ميدانية متراكمة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.