كشفت السلطات المصرية تفاصيل جديدة بشأن واقعة عبور مواطن مصري السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي توقيفه خلال ساعات الليل قرب منطقة نيتسانا، مؤكدة أن المواطن متغيب عن منزله منذ يوليو الماضي، وأن حالته النفسية غير مستقرة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر مساء (الثلاثاء)، إن الجهات الوطنية المعنية تتابع ما نشرته وسائل الإعلام بشأن عبور أحد المواطنين المصريين الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة أن الجهات المعنية تبين لها أن المواطن متغيب عن منزله منذ شهر يوليو الماضي، وأنه غير متزن نفسياً، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ستواصل العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مصر.

الجيش الإسرائيلي يعلن توقيف مواطن مصري

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، صباح (الثلاثاء)، توقيف مدني مصري بعدما عبر السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى إسرائيل خلال ساعات الليل، بالقرب من منطقة نيتسانا.

وأوضح، في بيان، أن المواطن المصري نُقل إلى الجهات الأمنية المختصة لاستجوابه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات عبوره الحدود أو الدوافع وراء الواقعة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي، وفقاً للمعلومات الواردة في البيان، تفاصيل إضافية بشأن ظروف توقيف المواطن أو الإجراءات التي اتُخذت بحقه.

تحرك مصري لإعادته

ويأتي البيان المصري لتوضيح ملابسات الواقعة، في وقت تتابع فيه الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لإعادة المواطن إلى البلاد، وسط تأكيد القاهرة أن غيابه عن منزله يعود إلى أشهر سابقة، وأن حالته النفسية تستدعي أخذ ظروفه في الاعتبار عند التعامل مع الواقعة.

ولم تتضمن التصريحات المصرية تفاصيل إضافية بشأن كيفية عبور المواطن الحدود أو موعد إعادته إلى مصر، فيما أكدت وزارة الخارجية استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.