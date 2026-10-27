تتجاوز براعة عازف الكمان محمود سرور حدود المهارة التقنية إلى فضاء التعبير الموسيقي، حيث تتحول النغمة إلى حالة وجدانية، والتقاسيم إلى حوار مفتوح مع الجمهور. ففي أدائه تتجلى شخصية موسيقية قادرة على استحضار الطرب، وصناعة لحظات يتقدم فيها الإحساس على الاستعراض، وتصبح الآلة صوتاً مستقلاً يحمل خصوصية صاحبه.

وتنبع جاذبية سرور من قدرته على تطويع الكمان، مستثمراً حركة القوس وامتداد النغمة والتنقل بين الطبقات الصوتية في تشكيل جمل لحنية تتسم بالمرونة والعمق. وتبرز خصوصيته في إدراك المسافة بين الصوت والصمت، وبين التصاعد والهدوء، بما يمنح الأداء توازناً يحافظ على جمال اللحن ويضيف إليه بعداً تعبيرياً.

وفي تجربته، تتجاوز التقاسيم وظيفتها التقليدية بوصفها فواصل موسيقية، لتصبح مساحة للإبداع تكشف شخصية العازف وقدرته على تفسير الموسيقى. فالقيمة الفنية هنا تتحدد بعمق التأثير، وحسن توظيف التفاصيل، والقدرة على استثمار النغمة في موضعها، أكثر من ارتباطها بسرعة الأصابع وتعقيد الانتقالات.

ويكتسب حضور سرور أهمية خاصة في الحفلات الغنائية، حيث تتطلب العلاقة بين العازف والمطرب والفرقة وعياً موسيقياً يتجاوز إتقان العزف. فالموسيقي المؤثر يعرف متى يتقدم بالكمان إلى واجهة المشهد، ومتى يفسح المجال للصوت الغنائي، وكيف يجعل من جملة قصيرة لحظة طربية تستقر في ذاكرة المستمع.

ومع اتساع حضور التقنيات الرقمية في الإنتاج الموسيقي، تقدم تجربة سرور نموذجاً لقيمة العازف الحي، وقدرته على إضفاء شخصية إنسانية على الأداء، تتشكل من حساسية التفسير وخصوصية التعبير، والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وتكمن فرادة محمود سرور في قدرته على جعل الكمان أكثر من آلة مصاحبة؛ صوتاً يمتلك حضوره وذاكرته وتأثيره. فالعازف المتمكن ينتزع الإعجاب ببراعته، بينما يصنع العازف الاستثنائي علاقة وجدانية تجعل الجمهور ينتظر نغمته، وينصت إلى صمته، ويحتفظ بأثر موسيقاه طويلاً بعد انطفاء أضواء المسرح.