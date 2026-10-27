أثار الاعتداء على خادم مسجد مُسن في مصر موجة غضب واسعة، بعدما فقد عينه إثر هجوم تعرَّض له أثناء التزامه بمواعيد فتح المسجد المعتمدة، في واقعة صادمة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ووقعت الحادثة داخل مسجد (عودة) بمنطقة المنشية الجديدة في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قبيل صلاة فجر الثلاثاء، عندما حاول أحد الأشخاص دخول المسجد قبل الموعد المحدد لفتحه.

وبحسب روايات متداولة وشهادات من موقع الحادث، رفض خادم المسجد، الذي تجاوز السبعين من عمره، السماح للرجل بالدخول قبل الوقت المقرر، ما أدى إلى نشوب مشادة انتهت باعتداء عنيف عليه. وأفادت التحريات الأولية بأن المتهم أخرج أداة حادة كانت بحوزته واستخدمها في الاعتداء على العامل، متسببًا في إصابة بالغة بعينه اليمنى وسط حالة من الذهول بين المتواجدين بالمكان.

وسارع عدد من الأهالي إلى نجدة الضحية بعد سماع استغاثته، فيما نُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون صدور بيان رسمي حتى الآن بشأن تطورات حالته الصحية أو حجم الضرر الذي لحق بعينه.

وفي أعقاب الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشتبه به، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتشير المعلومات الأولية المتداولة إلى أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع تفاصيل الواقعة التي أثارت تعاطفاً واسعاً مع خادم المسجد المُسن.