كشف الموزع الموسيقي فهد الشلبي اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتهامات التي وجهتها إليه المغنية المصرية مروة نصر، والتي زعمت من خلالها تعرّضها للنصب بعد مماطلته في تنفيذ أغنية تعاونا فيها معاً.

اتهامات باطلة

وأكدت إدارة أعمال فهد في بيان إعلامي أصدرته عبر حسابه على «إنستغرام»، رفضها القاطع لما يجري تداوله من شائعات وادعاءات واتهامات باطلة، لا تستند إلى أي أساس من الصحة أو المصداقية.

بيان رسمي أصدرته إدارة أعمال الموزع الموسيقي فهد الشلبي

وأوضحت الاحتفاظ بكافة حقوقها القانونية في مواجهة كل من يرتكب أفعال التشهير أو الافتراء، أو ينشر ويروج معلومات مضللة من شأنها المساس بالسمعة والإضرار بالمصالح، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في التشهير، مشيرة إلى عملها حالياً على استكمال الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة تجاه المنصات الإلكترونية والحسابات التي تنشر تلك الادعاءات والأخبار الكاذبة أو تعيد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

بداية الأزمة

وتعود تفاصيل الخلاف بين مروة نصر وفهد الشلبي إلى منشور بثته نصر عبر حسابها على «إنستغرام»، اتهمت فيه الموزع الموسيقي فهد بالحصول على أموال منها مقابل تنفيذ أغنية، دون الوفاء بالتزامه وتسليم العمل المتفق عليه.

وقالت مروة "أرسلت الأموال إلى الموزع من أجل تنفيذ الأغنية، لكنه استمر في المماطلة وتأجيل الحديث عن موعد إنجازها، وظل يكذب، ويماطل في الحديث عن تنفيذ الأغنية، حتى اعترف في نهاية المطاف بأنه أنفق أموال الأغنية»، بحسب تعبيرها.

وزعمت المغنية بأن فهد طلب منها دفع مبلغ مالي كبير حتى يرسل إليها الأغنية، وذلك بعدما أقر، وفق روايتها، بأنه أنفق الأموال التي حصل عليها منها، وهو ما دفعها إلى نشر تفاصيل الخلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأرفقت مروة منشورها بصورة لجزء من محادثة جرت بينها وبين الموزع الموسيقي فهد عبر أحد تطبيقات المراسلة، في إطار عرض روايتها بشأن تفاصيل التعامل المالي والخلاف الذي نشب بينهما حول تنفيذ الأغنية.

الاستعانة بالنقيب

وكشفت نصر أنها لجأت إلى نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، للتوسط من أجل تسوية الخلاف مع الموزع الموسيقي واستعادة حقوقها المالية.

وأوضحت بأن مصطفى كامل أبلغها، بحسب روايتها، بأن الموزع المذكور لا يتبع أي جهة أو نقابة في مصر أو الكويت، وهو ما يحول دون قدرته على التدخل لمساعدتها في حل الأزمة.

وشددت مروة في منشورها على تمسكها باستعادة أموالها من فهد، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقوقها المالية، كما زعمت أنها ليست المغنية الأولى التي تتعرض للنصب على يده، وفقاً لما ذكرته في منشورها.