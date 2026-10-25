اتهمت الفنانة المصرية مروة نصر، موزعاً موسيقياً بالاستيلاء على أموال دفعتها له مقابل تنفيذ أغنية مشتركة بينهما.

لم يلتزم بالاتفاق

وأكدت نصر في منشور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» بأن الموزع الموسيقي فهد لم يلتزم بالاتفاق المبرم بينهما، مشيرة إلى تحويلها مبلغاً مالياً إليه مقابل تنفيذ الأغنية، لكنه لم يسلمها العمل المتفق عليه.

وأضافت طالبني الموزع بدفع مبلغ مالي كبير مقابل إرسال الأغنية إلي، بعدما أخبرني بأنه أنفق المبلغ الذي تسلمه مني، ما دفعني لنشر تفاصيل الخلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة منشورها بصورة من محادثة قالت إنها جمعتهما عبر أحد تطبيقات المراسلة.

مصطفى كامل

وأوضحت مروة نصر أنها حاولت الوصول إلى حل للأزمة من خلال نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، مطالبة إياه بالتدخل لمساعدتها في استعادة حقوقها المالية وإنهاء الخلاف مع الموزع الموسيقي.

وبحسب روايتها، أبلغها مصطفى كامل بأن فهد لا ينتمي إلى نقابة أو جهة موسيقية في مصر أو الكويت، وهو ما حد من قدرته على التدخل في الأزمة.

وعبرت مروة عن استيائها من تعثر محاولاتها لحل المشكلة، مؤكدة أنها عضو عامل في نقابة المهن الموسيقية، وأنها لن تتنازل عن حقوقها المالية أو تقبل، بحسب وصفها، ممارسة الضغوط عليها لدفع مبالغ إضافية، مؤكدة مواصلة السعي لاسترداد أموالها، ورفض إنهاء الخلاف دون الحصول على حقوقها، كما ادعت أن هناك فنانات أخريات تعرضن لمواقف مشابهة مع الموزع نفسه.