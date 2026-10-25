أكد مدرب القادسية، الإيرلندي بريندان رودجرز، جاهزية فريقه لمواجهة السد القطري غداً (الإثنين)، مشيراً إلى أهمية المواجهة التي تمثل المباراة الثالثة للفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد بداية إيجابية حقق خلالها الفوز على الوصل الإماراتي والتعادل مع باختاكور الأوزبكي.



وقال رودجرز: «ننتظر هذه المباراة بحماس كبير، فهي مواجهة مميزة بالنسبة لنا، خصوصاً أنها تأتي بعد بداية جيدة في البطولة. سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، ونسعى لتقديم أداءً قوياً وتحقيق نتيجةً إيجابيةً، ولدينا لاعبون مميزون وإمكانات فنية كبيرة، وعلينا أن نكون في قمة التركيز والجدية».



وأضاف رودجرز قائلاً: «نعمل حالياً على استعادة جاهزية اللاعبين بعد مباراة شهدت مجهوداً بدنياً كبيراً، ونحن مستعدون للقتال من أجل تحقيق النتيجة التي نطمح إليها. ومن الطبيعي أن تشهد التشكيلة بعض التغييرات بسبب الإصابات أو بهدف التدوير، وهي فرصةً مهمةً لمن لم يحصلوا على دقائق لعب كافية لإثبات قدراتهم واستغلال الفرصة».



ورداً على سؤال «عكاظ» حول قوة هجوم فريق السد، قال رودجرز: «السد يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، وعملت سابقاً مع أحد لاعبيه، وندرك جودة المنافس، كما نحترم الجهاز الفني والإمكانات التي يمتلكها. لكننا نثق بقدرتنا على فرض أسلوبنا وخلق الصعوبات أمامه، وسنتعامل مع المباراة بتركيز واحترام كاملين».



واختتم مدرب القادسية حديثه بالتأكيد على ثقته بفريقه، قائلاً: «نركز على مواصلة الأداء المميز الذي بدأنا به الموسم، ونتطلع إلى تقديم مباراة قوية أمام السد وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا».



من جهته، أكد اللاعب محمد أبو الشامات جاهزية الفريق لمواجهة السد، مشدداً على رغبة اللاعبين في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير.



وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «ننافس على جميع البطولات التي نشارك فيها، ونملك مدرباً مميزاً نستطيع معه المنافسة، ثقتنا ببعضنا تمنحنا القدرة على تقديم أفضل ما لدينا رغم الضغوط، وسنقاتل من أجل شعار القادسية».



وعن الإشادة بمستواه هذا الموسم، قال أبو الشامات: «أعتز بهذا الثناء، لكن الفضل يعود إلى المجموعة كاملة؛ فنحن نلعب بروح الفريق، وكل تميز أو إنجاز يُحسب للجميع، وهذا ما أفخر به».