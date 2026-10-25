تصدر اسم الفنانة المصرية عائشة الكيلاني مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها المفاجئ بعد سنوات من الغياب في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، إذ احتفى بها المهرجان تكريما خاصا تقديرا لمسيرتها الفنية.

تكريم الكيلاني

وفور صعود الكيلاني على خشبة المسرح لاستلام تكريمها، عبرت عن فرحتها الشديدة وسط أجواء حماسية من الحضور الذين استقبلوها بالتصفيق الحاد وبالهتافات المعبرة عن حبهم لها، لتبدي سعادتها بالتكريم من خلال الرقص والاحتفال على خشبة المسرح، في ظهور لافت أعادها إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب.

8 فنانين

وتم تكريم الكيلاني ضمن قائمة تضم ثمانية فنانين قدموا أدوارا ثانوية في أعمال فنية مختلفة، تحت شعار «أبطال قلوبنا»، تقديرا لإسهاماتهم الفنية والبصمة التي تركوها في تاريخ الفن المصري، وضمت قائمة المكرمين إلى جانب عائشة الكيلاني الفنانين يوسف رجائي، سعيد الصالح، علاء زينهم، إلى جانب الفنانين الراحلين نعيمة الصغير، أحمد عقل، يوسف عيد، ومحمد الشرقاوي.

مهرجان النقابة

وتتواصل فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري حتى 4 نوفمبر، بمشاركة 60 عرضا مسرحيا تقدم على ستة مسارح بالقاهرة.

عائشة الكيلاني

وعائشة الكيلاني هي فنانة مصرية، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في 1976، ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987، بدأت مسيرتها الفنية وهي لا تزال طالبة في المعهد وشاركت بمسرحية (البرنسيسة) في 1984، ثم فيلم (الحب فوق هضبة الهرم) في 1986، لتتوالى بعدها أعمالها التي من أبرزها سيداتي آنساتي، العطار والسبع بنات، والمنسي.