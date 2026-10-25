حققت الفنانة الأردنية ركين سعد جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «بومة»، ضمن الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي.

مبسوطة جداً

وعبّرت سعد عن سعادتها بالجائزة، قائلة: «أنا مبسوطة جداً جداً، الحمد لله يا رب، وممتنة لكم، وممتنة لبلدي الأردن، اللي أنا زعلانة عليها أوي النهارده، ربنا يحميها دائماً، وممتنة لمصر، مصر اللي احتضنتني، مصر بلدي التانية».

وأضافت: «الجايزة دي أنا بهديها لمامتي حبيبتي، لأخويا، لأختي، ولروح أبويا، الله يرحمه يا رب، أتمنى يكون فخور بيا، أنا كل يوم بدعي إنه يكون فخور بي».

قصة بومة

وتجسّد ركين سعد في فيلم بومة شخصية امرأة تعيش على هامش المجتمع في العاصمة الأردنية عمّان، وتشق طريقها في عالم تحكمه القوة والخوف والمصالح، بعدما اضطرتها ظروف نشأتها إلى تبنّي قواعد الشارع القاسية من أجل البقاء.

ومع دخول طفلين إلى حياتها، تبدأ في مواجهة أسئلة تتعلق بالعائلة والانتماء والأمومة، بالتزامن مع تغيّر موازين القوة في العالم الذي تحاول الحفاظ على مكانها فيه.

والفيلم من كتابة وإخراج زيد أبو حمدان، وهو إنتاج مشترك بين الأردن والسعودية، بمشاركة جيانلوكا شقرا وساري سيلاوي وأحمد أبو كوش في الإنتاج.

ويضم فريق التمثيل إلى جانب ركين سعد كلاً من مجد عيد ونادر سليمان ومياسين الرعية وجوانا عريضة وأحمد أبو كوش.