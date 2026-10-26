أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الإثنين)، تنفيذ 1276 عملية استهداف خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، طالت القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات والمحاور، وأسفرت عن تحييد نحو 382 من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب 140 آلية وعربة وقطعة سلاح ثقيل، إلى جانب تدمير مخازن للأسلحة والذخائر.



وأوضح النزيلي أن الاستهدافات شملت مراكز القيادة والسيطرة الميدانية، والمواقع الدفاعية، ومرابض النيران، والتعزيزات العسكرية، ووسائل النقل والإمداد، ومخازن الأسلحة والذخائر، بالتزامن مع تنفيذ عمليات نوعية في العمق استهدفت قدرات المليشيا على إدارة العمليات القتالية وإعادة تجميع قواتها ودفع التعزيزات إلى خطوط المواجهة.



وفي جبهة تعز، قال النزيلي: نفذت وحدات القوات المسلحة، بإسناد من المقاومة الشعبية والطيران الحربي، عمليات مباغتة في عدد من المحاور، استهدفت خلالها ضربات جوية مركزة أهدافاً عسكرية، وأسهمت في إخماد مصادر النيران وإعاقة تحركات التعزيزات وتحسين الموقف التكتيكي للقوات في عدد من التباب والمواقع الحاكمة.



وعلى جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، أوضح النزيلي أن العمليات القتالية تواصلت بوتيرة متزامنة، مستهدفة تحركات المليشيا ومواضعها الدفاعية وخطوط إمدادها، ما حدّ من قدرتها على نقل الاحتياطيات بين الجبهات أو حشد قواتها وتركيزها في محور قتالي واحد.



وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني أن تزامن العمليات على مختلف الجبهات يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والقدرة على المبادأة، ومواصلة الضغط على المليشيا واستنزاف قدراتها القتالية وتحقيق مكاسب ميدانية متراكمة.



وشدد النزيلي على استمرار تنفيذ المهام العسكرية وفق مقتضيات الموقف الميداني، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.