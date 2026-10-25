أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية بما في ذلك محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة بصاروخين باليستيين.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن هذا العمل الجبان والمشين يمثل تعدياً سافراً على حرمة المقدسات الإسلامية واستهانة بمكانتها الدينية ومساساً بمشاعر المسلمين وانتهاكاً لسيادة المملكة وخرقاً للقانون الدولي.

وجددت تضامن الكويت المطلق مع المملكة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما، مشيدةً بيقظة الدفاعات الجوية السعودية وكفاءتها في التصدي لهذه الاعتداءات، ومشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.