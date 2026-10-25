أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم (الأحد)، أن قواتها ساعدت على تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام عبر المضيق منذ الصيف.



وأوضحت القيادة المركزية في بيان، أن قائدها الأدميرال براد كوبر زار مضيق هرمز، وحلّق فوق الممر المائي الدولي على متن مروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز للاطلاع على بيئة العمليات الحالية، مبينةً أن أكثر من 3000 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بنجاح، بدعم من القوات الأمريكية، خلال الأشهر الستة الماضية.



وقال كوبر: «نواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا الخليجيين وقطاع الشحن»، مضيفاً أن الزيارة تؤكد التزام واشنطن بالحفاظ على حرية الملاحة عبر المضيق.



وأشار إلى أن أكثر من 95% من السفن التي أبحرت عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة عبرت بسلام، رغم ما وصفه بـ«الاعتداءات غير المبررة» للحرس الثوري الإيراني.



ولفت إلى أن «هذه النسبة تظهر أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي الدولي».



وأشارت القيادة المركزية إلى أن القوات الأمريكية أزالت، خلال الأشهر الماضية، ألغاماً بحرية، متهمةً الحرس الثوري الإيراني بزرعها في ممرات الشحن الدولية داخل المضيق.



وأضافت أن كوبر التقى، خلال الزيارة، عسكريين أمريكيين شاركوا في مهمة إزالة الألغام، وشكرهم على جهودهم والتزامهم المستمر.



وشدد كوبر على أن مسارات العبور الرئيسية في مضيق هرمز «لا تزال خالية من الألغام البحرية الإيرانية»، مؤكداً مواصلة العمل على إبقاء حركة السفن التجارية متدفقةً، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي وقطاع الشحن.



في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مضيق هرمز «ليس آمناً»، نافياً أن تكون بلاده مسؤولة عن ذلك.



وهدد بقائي باتخاذ بلاده الإجراءات اللازمة لحماية سلامة أراضيها وأمنها القومي وشعبها ما دام هذا الوضع مستمراً.