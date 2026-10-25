أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، اليوم (الأحد) تنفيذ 753 عملية استهداف دقيقة ومباشرةً ضد القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في تنفيذ عملياتها الهجومية على مختلف المحاور.



وأوضح النزيلي أن الاستهدافات طالت مراكز قيادة وسيطرة ميدانية متقدمة، وهيئات حاكمة، وتحصينات، ومصادر نيران، وتجمعات وتعزيزات للمليشيا، إلى جانب وسائل حركتها وإمدادها، ما أسهم في إعاقة دفع قواتها إلى المعركة، ودعم عمليات الإغارة والاقتحام والمناورة للقوات المسلحة.



وأضاف أن العمليات أسفرت عن قتل نحو 218 عنصراً وقيادياً ميدانياً في المليشيا، وتدمير وإعطاب 78 عربة وآلية ووسيلة عسكرية، إلى جانب قطع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني استمرار القوات المسلحة في تطوير الهجوم بإرادةٍ قتاليةٍ عاليةٍ، واستهداف قدرات المليشيا على الحشد وإعادة التنظيم، مع الالتزام بحصر الضربات على الأهداف العسكرية المشروعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.