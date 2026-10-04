جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على ثبات موقف القاهرة الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، واستمرارها في الدفع بحل سياسي للأزمة الراهنة وإنهاء الحرب.

وشدد السيسي خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في العلمين، على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي، (الأحد)، على ضرورة الحفاظ على وحدة مؤسساته الوطنية، وفق بيان للرئاسة المصرية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي: إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد السيسي دعم مصر للشعب السوداني وتمسكها بالحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية. وأكد الرئيس المصري استمرار بلاده في بذل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي للدفع نحو حل سياسي للأزمة والمساهمة في إنهاء الحرب، بما يخفف المعاناة الإنسانية عن السودانيين ويمهد لاستعادة الأمن والاستقرار وبدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.



من جانبه، أعرب البرهان عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة للسودان، معتبراً أنها تعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين، وفق بيان الرئاسة المصرية. وأشاد بالدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه القاهرة، فضلاً عن استضافتها أعداداً كبيرة من السودانيين الذين غادروا بلادهم جراء الحرب. وشدد البرهان، بحسب البيان، على أهمية عدم المساواة بين مؤسسات الدولة السودانية الشرعية وبين المليشيات المتمردة أو الكيانات الموازية، مثمناً موقف القاهرة في هذا الشأن.



وتطرقت مباحثات السيسي والبرهان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين مصر والسودان. وأكد السيسي حرص القاهرة على مواصلة تقديم الدعم للسودان في مختلف المجالات، والعمل على توسيع أطر التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. ويأتي اللقاء مع استمرار التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب السودانية والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، فيما تتمسك القاهرة، وفق موقفها المعلن، بوحدة مؤسسات الدولة السودانية ورفض أي مسار من شأنه المساس بوحدة البلاد أو سلامة أراضيها.