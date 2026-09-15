مناورات مشتركة في المتوسط.. 5 دول تشارك في «ميدوزا - 15» باليونان

انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني «ميدوزا - 15» بدولة اليونان، والذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وعدد من القواعد الجوية اليونانية، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والاستطلاع والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة، من القوات المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإيطالية.

تدريبات بحرية وأنشطة لتبادل الخبرات

بدأت فعاليات التدريب بتنفيذ القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبًا بحريًا عابرًا أثناء رحلة الذهاب، فضلًا عن تنفيذ أنشطة التدريب المسبق النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في التدريب.



إدارة أعمال قتال بحرية وجوية ومواجهة التهديدات غير النمطية

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة المختلفة لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات، كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة والرمايات والتدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، بما يعكس مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من تدريب راقٍ واحترافية في الأداء.



تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات

ويأتي التدريب «ميدوزا - 15» في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات، والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وفقًا لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

