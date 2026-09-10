أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الخميس)، إحباط مخطط أوكراني لاستهداف السفير البريطاني لدى موسكو، نايجل كيسي، مؤكداً توقيف مواطن روسي يعمل حارس أمن في السفارة البريطانية.



ووجه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اتهامات «بالتجسس» للمواطن الروسي بالعمل لحساب جهاز الأمن الأوكراني، وبحسب وكالة «سبوتنيك»، فإن جهاز الأمن الأوكراني جنّد الحارس لجمع معلومات استخباراتية تمهيداً لشن هجوم يستهدف السفير البريطاني ودبلوماسيين في موسكو.



وذكر الجهاز أن الهدف من العملية كان اتهام الجانب الروسي باستهداف السفير والدبلوماسيين من أجل إشراك بريطانيا في نزاع مسلح مباشر مع روسيا، مبيناً أن المخطط كان يهدف أيضاً إلى ضمان إمدادات إضافية من الأسلحة والمعدات العسكرية من لندن إلى أوكرانيا، فضلاً عن زيادة ضغط العقوبات على روسيا. ولم يذكر الجهاز اسم المواطن الروسي أو موعد تنفيذ الهجوم أو الأدلة التي يستند إليها في اتهاماته، مكتفياً بالقول إنه مواطن روسي ولد في عام 1981.



في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم، مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في هجوم روسي على منطقتي كييف وسومي بأوكرانيا، مبينة أن القوات الروسية شنت عدة غارات بطائرات مسيرة على كييف، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص إضافة إلى تضرر أكثر من 30 منشأة حيوية. وفي سومي، أسفر هجوم بطائرة مسيرة على بلدة «شوستكا» عن مقتل شخص وإصابة آخر.