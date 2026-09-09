قلّد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء ماجد بن صالح السديس رتبته الجديدة. وسأل الله له التوفيق، وأن تكون عوناً له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.