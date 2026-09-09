قلّد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء ماجد بن صالح السديس رتبته الجديدة. وسأل الله له التوفيق، وأن تكون عوناً له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
قلّد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء ماجد بن صالح السديس رتبته الجديدة. وسأل الله له التوفيق، وأن تكون عوناً له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
The Deputy Emir of the Makkah Region, Prince Saud bin Mishal bin Abdulaziz, awarded the new rank to the Director of the General Administration of Civil Defense in the holy capital, Major General Majid bin Saleh Al-Sudais. He prayed to God for his success and that it may assist him in serving the religion, then the king, and the nation.