احتفل أحمد محمد صالح آل ربيع، المشرف التربوي السابق بتعليم جدة، بزفاف نجليه المهندس فواز والمهندس هيثم، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور جمع من الأهل والأصدقاء الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.
احتفل أحمد محمد صالح آل ربيع، المشرف التربوي السابق بتعليم جدة، بزفاف نجليه المهندس فواز والمهندس هيثم، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور جمع من الأهل والأصدقاء الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.
Ahmed Mohammed Saleh Al-Rabi celebrated the wedding of his two sons, engineer Fawaz and engineer Haitham, in one of the celebration halls in Jeddah, with a gathering of family and friends who offered their warmest congratulations and best wishes on this happy occasion.