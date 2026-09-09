احتفل أحمد محمد صالح آل ربيع، المشرف التربوي السابق بتعليم جدة، بزفاف نجليه المهندس فواز والمهندس هيثم، وذلك في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور جمع من الأهل والأصدقاء الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.