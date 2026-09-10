رحبت رابطة العالم الإسلامي بقرار حكومة المملكة المتحدة القاضي بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات. ورحبت بالبيان بشأن حل الدولتين، الصادر عن وزراء خارجية كل من كندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

موقف مسؤول

ونوّه الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى -في بيان- بهذا الموقف المسؤول المهم الداعم للحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية للوقف الفوري لجميع انتهاكات الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ تدابير فعّالة وملموسة ضد محاولاتها فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك النشاط الاستيطاني غير القانوني.

تضامن راسخ

وأشاد بالتأييد الكبير بالبيان الصادر في هذا الشأن، عن وزراء خارجية كل من المملكة، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، ومصر، وبتضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته وفق مسار حل الدولتين، والقرارات الدولية ذات الصلة، بصفته السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.