رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وبما عبرت عنه اثنتا عشرة دولة صديقة من اعتزامها اتخاذ خطوات مماثلة بفرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.



خطوة في الاتجاه الصحيح



وعدّ الأمين العام في بيان هذه الإجراءات التي تضمنها بيان واضح من تلك الدول، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التصدي لمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية، واستعادة نهج المحاسبة وعدم غض الطرف عن السلوك المارق لحكومة الاحتلال.



وشدد فهمي على أن الإجراءات الملموسة والعملية في مواجهة منظومة الاستيطان التي تستهدف تقويض حل الدولتين تعكس استشعار الأطراف كافة لخطورة التطورات الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك نظام الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال، وإطلاقه يد إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وبتشجيع منها.



إجراءات عملية وملموسة



ودعا فهمي جميع الدول التي لا تزال تؤمن بالقانون الدولي وبحل الدولتين سبيلاً وحيداً لتسوية النزاع بين فلسطين وإسرائيل إلى الانضمام لهذا الموقف الشجاع الذي اتخذته المملكة المتحدة، والذي عبر عنه بوضوح بيان الدول الـ12، مؤكداً أن الإجراءات العملية والملموسة ضد منظومة الاستيطان العنصرية ستجعل الاحتلال يفكر في كلفة ممارساته غير الشرعية، بعد سنوات من غياب منطق المحاسبة والعقاب.