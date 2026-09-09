أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم (الأربعاء)، أن عدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عُمان تعرضت لنيران أدت إلى توقفها خلال نشاط عسكري في المنطقة.



وقالت الهيئة في بيان: «ليس بوسعنا حتى الآن تأكيد وقوع أي إصابات أو آثار بيئية جراء تعرض السفن للهجوم»، مبينة أن سفينة شوهدت اليوم وهي تميل على أحد الجانبين أثناء رسوها على بعد 24 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء راشد في الإمارات، ما قد يشير إلى تسرب المياه إلى داخلها بعد استهدافها بمقذوف.



ولفتت الهيئة إلى أن طرفاً ثالثاً أبلغ عن الواقعة.



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم، مهاجمة 10 سفن في مضيق هرمز، زعم أنها كانت تحاول عبور منطقة محظورة وغير آمنة في المضيق الحيوي، وذلك بعد هجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات إيرانية.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت أمس إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية، مشيرة إلى أن الناقلات التي دمرتها هي «كافيز» و«شارمينار» و«هورايزن 1» و«ريسكو» في خليج عُمان، والناقلة «ديريا» بالقرب من جزيرة خارك.