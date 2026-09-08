أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين؛ بينهم نساء وأطفال، في اعتداء وصفته القاهرة بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن شعبها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامن القاهرة الكامل مع الرياض، مشددة على أن أمن المملكة يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري والعربي، وأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية أمر مرفوض تمامًا ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

وفي السياق ذاته، أدانت السعودية الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد أعيان مدنية واقتصادية في مدن الجنوب، والتي أدت إلى إصابة 73 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، مؤكدة حقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها والدفاع عن مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفق قواعد القانون الدولي.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذه الاعتداءات تزامنت مع استمرار الحوثيين في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية، معتبرةً أن النهج العدائي للميليشيا يعرقل جهود السلام ويقوّض أمن اليمن والمنطقة بأكملها.

وجددت السعودية تأكيدها أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يمسُّ أراضيها أو مقدراتها الوطنية، وأنها ستواصل اتخاذ التدابير الكفيلة بصون أمنها واستقرارها وحماية المدنيين من أي تهديد.