هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) بضرب إيران في أي لحظة وإسقاط النظام.



وقال نتنياهو لشبكة آي 24 نيوز الإسرائيلية: نستطيع ضرب إيران في أي لحظة وسنسقط النظام، موضحاً أن الطيارين الإسرائيليين كانوا هناك ويمكن أن يعودوا في أي لحظة. وأضاف: «في نهاية المطاف سنصطدم مع رأس الأخطبوط الإيراني وسنقطع أذرعه».



من جانبه، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طهران من أن إسرائيل ستستهدف البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، إذا هاجمت إسرائيل. وقال كاتس خلال حفلات رأس السنة اليهودية، إن هناك «مؤشرات نراها تشير إلى أن الضغط الاقتصادي الشديد على إيران، والخوف من اندلاع انتفاضة وسقوط النظام، قد يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات يائسة»، مضيفاً: «أي هجوم إيراني على إسرائيل سيحررنا من جميع القيود، سنضرب البنية التحتية كاملة، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، ونعيد إيران إلى العصر الحجري والظلام».



وأشار إلى أن إسرائيل «مستعدة جيداً، دفاعياً وهجومياً، لكل الاحتمالات، والجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ المهمة».