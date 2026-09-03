أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم (الخميس) عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، والتي كان آخرها فجر اليوم.



وأكدت الخارجية الكويتية أن الاعتداء الآثم انتهاك صارخ لسيادة بلادها، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مجددة تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تعكس نهجاً عدائياً، وتشكّل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقويضاً ممنهجاً للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.



وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحفظ أمنها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.



وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة، مؤكداً تعرض بلاده لعدوان إيراني آثم.



وأشار إلى أن أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن فرق الإطفاء تمكنت فجر اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استنفادها طاقات مكافحة الحريق وإخلاء السكان.



وقال العميد الغريب في تصريح صحفي إن فرق مركزي إطفاء (الهلالي) و(المدينة) باشرت فور وصولها إلى الموقع في التعامل مع الحريق وتمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات.