أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تمكنت من تدارك خطر حدوث تضخم مفرط، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر تهدد حركة الشحن والتجارة الدولية في ظل الوضع الراهن.

وأوضح خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي أن روسيا تهدف إلى جعل الملاحة عبر طريق بحر الشمال متاحة على مدار العام.

تطوير ممر النقل

وقال بوتين: «أود أن أتطرق بشكل منفصل إلى مسألة تطوير ممر النقل عبر القطب الشمالي، الذي يمتد من سانت بطرسبورغ ومورمانسك عبر طريق بحر الشمال إلى فلاديفوستوك، ومنها إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في الوضع العالمي الصعب الراهن، وفي ظل المخاطر التي تهدد الملاحة والتجارة العالمية».

وأضاف: «من شأن هذا الممر ضمان المرونة والأمن للإمدادات الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام عمليات النقل العابر والنقل الساحلي، بما يضمن الإمدادات الشمالية دون انقطاع إلى مناطق القطب الشمالي في روسيا الاتحادية، ونحن نضع نصب أعيننا هدف جعل الملاحة عبر هذا المسار متاحة على مدار العام».