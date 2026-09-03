بلغ سعر بنزين سوبر "إي 10" في ألمانيا أعلى مستوى له على الإطلاق بعد تجدد حرب إيران، حيث ارتفع سعر لتر البنزين في المتوسط اليومي على مستوى ألمانيا إلى 2.215 يورو، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 2.203 يورو والمسجل في مارس 2022، حسبما أفاد نادي السيارات الألماني رداً على استفسار (الخميس).



ويعد هذا رقماً قياسياً من الناحية الاسمية للأسعار. أما عند تعديل الأسعار وفقاً لمعدلات التضخم، فقد كان البنزين أغلى ثمناً في الماضي مقارنة باليوم -على سبيل المثال في عام 2012.



تصعيد جديد



وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت هجماتها على إيران قبل بضعة أيام، وردت إيران بهجمات مضادة. وأدى التصعيد الجديد إلى ارتفاع أسعار النفط الخام مجدداً، وفق وكالة الأنباء الألمانية.



كما انعكست آثار انخفاض منسوب المياه في نهر الراين، أخيراً، على الأسعار، إذ أدى ذلك إلى زيادة تكاليف النقل.



ويعد بنزين "إي 10" هو الأرخص والأكثر شيوعاً في ألمانيا. ويكون سعره عادة أقل بنحو 5 إلى 6 سنتات من بنزين سوبر "إي 5"، الذي يحتوي على نسبة أقل من الوقود الحيوي.