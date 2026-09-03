ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف (42 شهراً) مقابل الدولار، مدعوماً بتحديد أقوى من المتوقع لسعر الصرف المرجعي من البنك المركزي الصيني، واستمرار ضعف الدولار.

السعر الأقوى

حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي عند 6.7807 يوانات للدولار، وهو الأقوى منذ فبراير 2023، وفي السوق الفورية ارتفع اليوان إلى 6.7180 يوانات للدولار. وارتفع اليوان بأكثر من 4% مقابل الدولار منذ بداية العام؛ ليصبح من أفضل العملات الآسيوية أداءً، فيما تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية غداً (الجمعة) لمزيد من المؤشرات حول سياسة الفائدة الأمريكية.

ويسمح البنك المركزي الصيني لليوان بالتحرك ضمن نطاق يبلغ ±2% حول السعر المرجعي، ما يجعل تحديد السعر اليومي من أهم أدواته لتوجيه حركة العملة أمام الدولار.

متابعة الأسواق

وفي سوق السيولة، لم ينفذ بنك الشعب الصيني عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام اليوم، مشيراً إلى عدم وجود طلب من المتعاملين الأساسيين. ومع استحقاق عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 103 مليارات يوان، أدى ذلك إلى سحب صافي للسيولة بالقيمة نفسها من النظام المالي. ويأتي تحديد السعر المرجعي وسط متابعة الأسواق لتحركات اليوان والسياسة النقدية الصينية، في وقت توازن فيه السلطات بين دعم العملة والحفاظ على سيولة كافية داخل النظام المالي.