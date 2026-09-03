نفى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت عقب زيارة للعاصمة الفنزويلية كراكاس، أن تكون واشنطن تسعى إلى سرقة النفط الفنزويلي رداً على الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق الذي أبرم، أخيراً، والذي ينص على قيام الولايات المتحدة باستغلال 20% من احتياطات البلاد.

أصل جوفي غير مستغل

وصرّح رايت لوكالات أنباء في ختام زيارته: «لقد رأيت تلك العناوين. (نحن نسرق النفط الفنزويلي). بالطبع، هذا غير صحيح على الإطلاق، فالموارد ونفط فنزويلا ملك للشعب الفنزويلي».

وأضاف: «توفر الشركات الخاصة رؤوس الأموال اللازمة لإنتاج النفط، لكن الأرباح والإتاوات والضرائب تعود بالكامل إلى حكومة فنزويلا والشعب الفنزويلي».

وتابع: «كل ما نقوم به هو أخذ أصل جوفي غير مستغل، لا يدرّ أي عائد على الشعب الفنزويلي، وتوفير الأموال والتكنولوجيا اللازمة لتطويره، بما يعود بالنفع على فنزويلا والعالم بأسره»، مشيراً إلى أن الأمر عبارة عن «تقاسم للإيرادات».

استغلال المحروقات

وخلال زيارة رايت، وُقِّعت عقود عدة مع شركات متعددة الجنسيات بشأن استغلال المحروقات وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء.

وشدد رايت على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء، في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا وحاجة قطاع النفط إليه لضمان عمله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في 28 أغسطس الماضي إبرام اتفاق مع فنزويلا تحصل بموجبه الولايات المتحدة على حصة الأغلبية في السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات البلاد. وتتوقع فنزويلا أن تحقق من هذا الاتفاق مكاسب بقيمة 209 مليارات دولار على مدى 25 عاماً.