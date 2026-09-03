تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، مع تقييم المستثمرين لحالة الضبابية المحيطة بتجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثير ذلك على إمدادات الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً أو 0.37% إلى 95.28 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً أو 0.18% إلى 90.85 دولار.

تأرجح الخام

وأحدث الهجمات هي أكبر تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ يوليو الماضي، وتتزامن مع دخول الحرب شهرها السابع. وتأرجح برنت والخام الأمريكي بين مكاسب وصلت إلى دولارين للبرميل وخسائر بلغت دولاراً للبرميل خلال جلسة التداول الماضية. وشهدت الجلسة أعلى مستويات لكلا المؤشرين منذ 24 يوليو الماضي.

مؤشرات أولية

وقال محلل الأسواق توني سيكامور في مذكرة: «إن أسعار النفط تراجعت وسط مؤشرات أولية على تراجع حدة أحدث توتر، مع عدم تأكيد وقوع تبادل لإطلاق النار منذ نحو منتصف نهار أمس (الأربعاء) بتوقيت سيدني». وأضاف سيكامور: «إذا استمر انحسار التوتر، وهو أمر مشكوك فيه إلى حد كبير، فلن يمر وقت طويل حتى تعود حركة شحنات النفط الخارجة من المضيق، عبر سفن تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال بها وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى، إلى المستويات التي شهدناها في نهاية الأسبوع الماضي».

المرور عبر «هرمز»

وأظهرت بيانات الشحن الأولية الصادرة عن كبلر أمس، أن أربع سفن شحن للسلع الأولية عبرت مضيق هرمز، وهو رقم أقل من المتوسط المسجل على مدى 10 أيام والبالغ 13 سفينة تقريباً. وأدرجت إيران المزيد على قائمة السفن التي تعلنها غير ممتثلة للتوجيهات ومعرضة للغرامات أو المصادرة أو الاحتجاز إذا حاولت الإبحار عبر المضيق. من جهتها، أشارت الولايات المتحدة إلى أن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز (الإثنين) الماضي، واصفة إياها بأنها أكبر كمية من النفط الخام تمر عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.