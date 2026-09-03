أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن مجموعة «أوبك+» ستواصل التأثير بقوة في أسواق النفط، في ظل ارتفاع مستويات الإنتاج، مؤكداً استمرار أهمية المجموعة للسوق العالمية. وقال نوفاك إن إمدادات الوقود في روسيا استقرت خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نقص محدود في بعض المناطق، وفقًا لما نقلته وكالات أنباء روسية.

تداولات الأسعار

وعلى صعيد تداولات الأسعار، انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، مع تقييم المستثمرين لحالة الضبابية المحيطة بتجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثير ذلك على إمدادات الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً أو 0.37% إلى 95.28 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً أو 0.18% إلى 90.85 دولار.

تأرجح الخام

وأحدث الهجمات هي أكبر تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ يوليو الماضي، وتتزامن مع دخول الحرب شهرها السابع. وتأرجح برنت والخام الأمريكي بين مكاسب وصلت إلى دولارين للبرميل وخسائر بلغت دولاراً للبرميل خلال جلسة التداول الماضية. وشهدت الجلسة أعلى مستويات لكلا المؤشرين منذ 24 يوليو الماضي.

مؤشرات أولية

وقال محلل الأسواق توني سيكامور في مذكرة: «إن أسعار النفط تراجعت وسط مؤشرات أولية على تراجع حدة أحدث توتر، مع عدم تأكيد وقوع تبادل لإطلاق النار منذ نحو منتصف نهار أمس (الأربعاء) بتوقيت سيدني». وأضاف سيكامور: «إذا استمر انحسار التوتر، وهو أمر مشكوك فيه إلى حد كبير، فلن يمر وقت طويل حتى تعود حركة شحنات النفط الخارجة من المضيق، عبر سفن تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال بها وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى، إلى المستويات التي شهدناها في نهاية الأسبوع الماضي».