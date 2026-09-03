ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4409.97 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أدنى مستوى له فيما يقرب من شهر خلال الجلسة الماضية, فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4455.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 65.74 دولارًا، وصعد البلاتين 0.6% إلى 1770.88 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1354 دولارًا.