تخيل أن تقضي سنوات طفولتك الكاملة محروماً من رؤية الشمس، ليس داخل جدران منزل مغلق، بل حبيساً في مقصورة نوم ضيقة خلف شاحنة نقل ثقيلة تقطع الطريق السريع بين ميامي وأتلانتا ذهاباً وإياباً بلا توقف!

هذا الكابوس الذي يفوق الخيال كشفت عنه وثائق قضائية هزت ولاية فلوريدا الأمريكية، عقب توجيه اتهامات ثقيلة لشخصين (كيشا إبس وتامرا ستيوارت) بتحويل شاحنتهما إلى «معتقل متحرك»، واحتجاز أربعة أطفال داخلها منذ عام 2019 في ظروف تتنافى مع أدنى مقومات الإنسانية.

وأفادت التحقيقات بأن الأطفال الأربعة تشاركوا سريراً ضيقاً لا يتسع حتى لاستلقاء أحدهم بشكل مريح، وكانت فرصة خروجهم لرؤية النور أو استخدام دورة المياه خياراً نادراً للغاية. ومرت سنوات طويلة دون أن يدخل أي منهم مدرسة، أو ينعموا بطعام كافٍ ونظافة شخصية، لدرجة تسجيل إصابة أحدهم بحروق بليغة تُركت بلا علاج، فيما عانى آخر من عدوى خطيرة دون أي رعاية طبية.

ولم تتوقف المأساة عند حد العزل والتجويع، بل أخذت الجريمة منحى أكثر ظلاماً بعد تكشف اعتداءات جسدية وجنسية مروعة تعرض لها الصغار داخل الكابينة المغلقة، وسط صمت وتجاهل تام من المتهمتين اللتين ألقيتا باللوم على الضحايا.

ووصف المدعي العام مقصورة الشاحنة بأنها كانت بمثابة «سجن متجول» ينتهك إنسانية الأطفال على مدار الساعة. ورغم نجاح السلطات أخيراً في فك أسر الأطفال الأربعة وإبعادهم عن جحيم الشاحنة، إلا أن التحقيقات لا تزال تتصاعد لكشف كواليس هذه المأساة وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة.