دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة المستوردة ومكوناتها حيز التنفيذ اليوم الخميس، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لدعم الشركات الأمريكية في مواجهة هيمنة الصين على هذا القطاع.

تقليل الاعتماد

وكان ترمب وقع في أغسطس الماضي مرسوماً رئاسياً يقضي بفرض هذه الرسوم، في قرار برره البيت الأبيض بالتهديد الذي تشكله واردات الطائرات المسيرة ومكوناتها على الأمن القومي الأمريكي. وتهدف الرسوم الجمركية أيضاً إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية. وتفرض رسوم بنسبة 100% على المسيرات التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراماً وتلك المزودة بتقنيات التصوير الحراري، إضافة إلى محطات إرساء المسيرات وبعض المكونات، فيما تخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجماً لرسوم بنسبة 25%. كما ستفرض رسوم على مكونات الطائرات التي لا تعتبر ذات حساسية خاصة، على أن تدخل الأخيرة حيز التنفيذ بدءاً من 9 فبراير العام القادم.