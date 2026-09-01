أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم (الثلاثاء)، استعداد أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية.



جاءت تصريحات كالاس عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في أيرلندا، لمناقشة إرسال بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى لبنان. تهدف البعثة إلى تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي اللبنانية، بما يتيح للجيش اللبناني التركيز على نزع سلاح «حزب الله».



وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم، أن مشاورات وثيقة تجري حالياً بين فرنسا وعدد من شركائها في مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل الوجود الدولي في لبنان، في ظل التحضيرات لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، مبيناً أن فرنسا وإيطاليا تعملان على وضع خطة تهدف إلى الحفاظ على وجود دولي في لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل»، على أن يكون هذا الوجود مدعوماً من الأمم المتحدة.



وقال المصدر: الخطة الفرنسية الإيطالية تهدف إلى ضمان استقرار الوضع في لبنان في أقرب وقت ممكن، من خلال مواصلة التنسيق الدولي خلال المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة القوة الأممية «اليونيفيل».



ويقترب تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» من الانتهاء بنهاية عام 2026، ما يتيح للجيش اللبناني التفرغ لنزع سلاح جماعة حزب الله.