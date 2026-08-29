فيما تضرب أزمة الطاقة إيران، أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن أولوية الحكومة الحفاظ على الإنتاج واستمرار عمل الصناعات، ودعا إلى ضرورة إدارة استهلاك المياه والكهرباء والغاز والوقود بما يضمن استمرار النشاط الصناعي.



وقال: «إذا لزم الأمر، اقطعوا الكهرباء عن الحكومة، لا عن الصناعات».



وخلال مراسم افتتاح مشروع مجمع جسور وأنفاق في مدينة أصفهان عبر تقنية الاتصال المرئي، قال بزشكيان إن الحكومة ستعمل على إدارة استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء ولن تسمح بتوقف الإنتاج.



وأضاف: «إذا لزم الأمر، فاقطعوا الكهرباء عن الحكومة، لكن لا تقطعوا الكهرباء عن الصناعات»، مؤكدًا أن إدارة استهلاك الطاقة يجب أن تبدأ من الحكومة والأجهزة والمؤسسات الحكومية.



وأعلن رئيس إيران أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من اختلال توازن الطاقة خلال الشتاء، من بينها دمج بعض الأنشطة، وتوسيع نطاق العمل عن بُعد، وتنظيم استخدام بعض المباني والمكاتب الحكومية بهدف توجيه الطاقة التي يتم توفيرها إلى قطاعات الإنتاج والصناعة، إلى حين تجاوز ذروة الاستهلاك.



وشدد على أن الحكومة ستعمل على إدارة استهلاك المياه والكهرباء والغاز والوقود مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج، معتبرًا أن الوحدة والتماسك يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.



تأتي تصريحات بزشكيان في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا متزايدة على قطاع الطاقة في ظل العقوبات الأمريكية المشددة والقيود المفروضة على تجارتها الخارجية، التي تحد من قدرتها على جذب الاستثمارات والوصول إلى بعض التقنيات والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية للطاقة.



وأدى تراجع الإيرادات والقيود على واردات الوقود إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني، بالتزامن مع مشكلات داخلية تتعلق بارتفاع الاستهلاك وتقادم جزء من شبكات ومحطات الطاقة.



وملأت طوابير من السيارات محطات الوقود في إيران خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين خفضت بموجبها الحصص المعمول بها منذ سنوات.



وتعد أسعار الوقود في إيران، وهي من كبار منتجي النفط في العالم، من بين الأدنى عالميًا.



وكانت إيران أغلقت عمليًا منذ اندلاع الحرب مع أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية عليها أواخر فبراير مضيق هرمز الذي يمرّ منه عادة خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال. وفرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.