يكتمل غدا (الأحد) انتظام طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية بعودة أكثر من مليوني طالب وطالبة يمثلون الإدارات التعليمية الأربع المستثناة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية انضباط الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للعودة ومتابعة المتغيبين والتواصل مع أولياء أمورهم بوسائل التواصل المتاحة لإبلاغهم بهذا الغياب وتأثيره السلبي على مسيرة أبنائهم وبناتهم خلال العام الدراسي. وأشارت الوزارة إلى أهمية تثبيت ورصد الغياب في نظام «نور» الإلكتروني.

في سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم استمرار تسجيل الطلبة المستجدين من ذوي الإعاقة للعام الدراسي الجديد. وبينت أن شروط التسجيل تتمثل في استكمال فحص اللياقة الطبي كشرط أساسي لاستكمال التسجيل وإكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تقرير مفصل عن حالة الطالب أو الطالبة من الجهات الصحية المختصة والتحقق من الأهلية، مشيرةً إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال بوابة التعليم.