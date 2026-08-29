أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ عن جرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، داعيةً الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، مع التأكيد على سرية البلاغات.

وسجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1078 حالة ضبط للممنوعات، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الرقابة الجمركية وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت المضبوطات 107 أصناف من المواد المخدرة، بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون، إضافة إلى 402 من المواد المحظورة، و2024 من التبغ ومشتقاته، و30 صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين من الأسلحة ومستلزماتها.

أكدت «زاتكا» استمرارها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي حالات تهريب أو مخالفات جمركية عبر الأرقام والقنوات المخصصة لذلك.