كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا، لكن أي مقترحات يجب أن تعكس «الواقع على الأرض».



وقال في مقابلة مع موقع «نيوز دوت آر.يو» الإخباري، نشرت اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أبدت استعداداً لحوار بناء وتفهماً لموقف روسيا.



وأضاف: في هذه المرحلة، الأهم هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف ورعاته الأوروبيين، الذين لا يزالون يحلمون بهزيمة إستراتيجية لروسيا.



وأكد ريابكوف أن روسيا مستعدة للاستماع إلى أفكار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجديدة ومواصلة الحوار مع واشنطن، ولفت إلى أن روسيا الاتحادية مستعدة للاستماع إلى أي مقترحات وأفكار معقولة تتماشى مع الأهداف التي حددها الرئيس الروسي وتراعي الواقع على الأرض.



وأشار ريابكوف إلى أن موسكو ما تزال منفتحة على إيجاد سبل سياسية ودبلوماسية في المستقبل لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة.



وكان الكرملين، أعلن أمس (الخميس)، أنه ليست لديه معلومات بشأن زيارة محتملة جديدة إلى موسكو سيقوم بها المبعوثان الرئاسيان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اللذان قادا مفاوضات مع روسيا في السابق.



وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشهر الماضي بأن واشنطن ملتزمة بالمساعدة في إنهاء الحرب، وذلك عقب اجتماع عقده في مانيلا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وحذر من أنه لا يوجد اتفاق سريع في الأفق، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى «إيجاد حل وسط».



وتوقفت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا إلى حد كبير، وذلك وسط انشغال أوسع نطاقاً بحرب إيران.



وبعد نحو أربع سنوات ونصف على اندلاع الحرب، تسيطر روسيا على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً. وتكرر موسكو كثيراً أنها منفتحة على الحوار شريطة أن يراعي هذا الحوار «الواقع الجديد على الأرض».