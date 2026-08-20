دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل تربة المويه والخرمة ورنية والليث والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل السليل ووادي الدواسر.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ونجران ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على منطقتي المدينة المنورة والشرقية.